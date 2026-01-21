Sponde del Liri nel degrado: rifiuti e strutture abbandonate a pochi passi dalla cascata

Le immagini parlano da sole e raccontano una situazione che da tempo suscita preoccupazione e indignazione. A pochi metri dalla Cascata di Isola del Liri, uno dei luoghi più iconici e simbolici della città, le sponde del fiume Liri si presentano in uno stato di evidente abbandono: materiale metallico, strutture dismesse, detriti e rifiuti giacciono da tempo sul ciglio del corso d’acqua, senza che siano stati rimossi o messi in sicurezza.

Non si tratta di una questione puramente estetica né di semplice decoro urbano. Il problema è ben più profondo e riguarda la cura del territorio, la responsabilità amministrativa e, soprattutto, la tutela ambientale. Lasciare rifiuti e materiali potenzialmente inquinanti in prossimità di un fiume significa esporre l’ecosistema a rischi concreti e compromettere un bene comune che dovrebbe essere preservato con la massima attenzione.

La persistenza di questa situazione fa sorgere interrogativi che vanno oltre la disattenzione o l’incuria occasionale. Quando l’abbandono si protrae nel tempo, senza controlli né interventi, si entra in un ambito ben più serio, che può configurare profili di responsabilità anche di natura penale. Il riferimento è all’articolo 452-bis del Codice Penale, che disciplina i reati in materia di tutela ambientale e richiama con forza il dovere di prevenire e rimuovere situazioni potenzialmente dannose per l’ambiente.

Se le condizioni delle sponde del Liri sono queste da mesi, non si è davanti a una semplice svista. È una responsabilità amministrativa chiara, che non può essere ignorata o rinviata. Anche perché Isola del Liri viene indicata come il quarto borgo più bello d’Italia: un riconoscimento importante, che non può restare uno slogan buono solo per la promozione turistica. Un titolo del genere comporta obblighi precisi: attenzione quotidiana, cura costante del territorio, rispetto delle regole e tutela reale del patrimonio pubblico e naturale.

Da qui alcune domande che appaiono inevitabili: perché quel materiale è ancora lì dopo così tanto tempo? Perché nessuno è intervenuto? Chi aveva il compito di occuparsene e non lo ha fatto? Sono stati effettuati controlli? Sono previsti interventi immediati di rimozione e messa in sicurezza dell’area?

Il fiume Liri è un bene comune e come tale va tutelato. Questo richiede azioni concrete, interventi tempestivi e un’assunzione chiara di responsabilità, non rinvii o silenzi. L’auspicio è che le autorità competenti intervengano al più presto per verificare la situazione, ripristinare il decoro e accertare eventuali responsabilità.

Tacere davanti a immagini come queste non è prudenza.

È indifferenza.

E l’indifferenza, quando si parla di ambiente e di beni comuni, non è più accettabile.

