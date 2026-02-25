Spogliatoi inadeguati all’Ospedale di Frosinone: infermieri costretti a cambiarsi nei bagni. La denuncia della UIL FP Frosinone

L’Ospedale di Frosinone è al centro di una polemica riguardante le condizioni degli spogliatoi riservati al personale sanitario, in particolare ai neoassunti infermieri. Secondo quanto riportato, gli spogliatoi sono carenti di armadietti e posti a sedere, costringendo il personale a cambiarsi nei bagni dei reparti.

Questa situazione è stata denunciata come inaccettabile, poiché non garantisce né l’igiene né la dignità del personale sanitari: “È indecoroso che in un ospedale come lo Spaziani, che dovrebbe essere un modello di eccellenza – spiegano il Segretario Generale UIL FP Palombi e il dirigente sindacale Mastroianni – si verifichino queste condizioni di lavoro“.

La mancanza di strutture adeguate per il personale sanitario non solo è un problema di igiene, ma anche di sicurezza. Gli infermieri e gli altri operatori sanitari sono esposti a rischi biologici e chimici durante il loro lavoro, e la mancanza di spogliatoi adeguati aumenta il rischio di contaminazione.

L’Ospedale di Frosinone ha già affrontato problemi di sovraffollamento e carenza di personale, e questa situazione non fa che peggiorare le cose. È fondamentale che l’amministrazione ospedaliera prenda provvedimenti immediati per risolvere questo problema e garantire condizioni di lavoro dignitose per il personale sanitario.

“Le richieste del sindacato UIL FP Frosinone – sottolineano Palombi e Mastroianni – sono le seguenti: spogliatoi adeguati con armadietti e posti a sedere; garanzia di igiene e sicurezza del personale sanitario: miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori. È importante che l’amministrazione ospedaliera prenda sul serio queste richieste e adotti misure concrete per risolvere il problema”.