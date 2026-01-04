Spid a pagamento, con Poste costa ora 6 euro. Il confronto con Aruba, Infocert e Register.it

L’importo annuo da pagare scatta a partire dal secondo anno di attivazione del servizio e interessa 24 milioni di utenti di PosteID. Il confronto con gli altri fornitori

Il servizio Poste ID abilitato a Spid costerà 6 euro all’anno (Iva inclusa). Lo ha comunicato Poste Italiane precisando che l’addebito scatterà a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti.

La novità riguarda 24 milioni di utenti che hanno attivato il servizio.

In altre parole per chi ha lo Spid attivo da meno di un anno il pagamento sarà richiesto “allo scadere del primo anno di attivazione” dell’identità digitale mentre per chi ha lo Spid attivo da oltre un anno “il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell’annualità in corso”.

Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid ad uso professionale.

Alla scadenza del primo anno di attivazione (nelle prossime settimane arriverà l’avvertimento di pagamento a chi termina a febbraio 2026) Poste invierà un’email che avverte che il servizio diventa a pagamento e si avranno 30 giorni di tempo per decidere se pagare i 6 euro. Dalla data di scadenza si avranno quindi 30 giorni per pagare o esercitare il recesso senza oneri. Il versamento dei 6 euro annuali potrà essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali.

Poste italiane ha comunicato il passaggio a pagamento del servizio dopo che altri fornitori avevano comunicato le nuove tariffe. Di seguito il confronto dei vari prezzi.

Provider che fanno pagare Spid:

Aruba : dal secondo anno costa 5,98 euro + IVA all’anno; il primo anno è gratuito per i nuovi utenti.

InfoCert : dal 28 luglio 2025 , costerà 5,98 euro IVA inclusa/anno (primo anno gratuito); il rinnovo non è automatico: serve il consenso esplicito dell’utente.

Register.it dal 1° settembre 2025 applicherà un canone annuo di 9,90 euro + Iva, ossia circa 11 euro, per il rinnovo dello Spid.

dal 1° settembre 2025 applicherà un canone annuo di 9,90 euro + Iva, ossia circa 11 euro, per il rinnovo dello Spid. Poste ID 6 euro (Iva inclusa), dal secondo anno del servizio, dal 1° gennaio 2026.

Altri provider (come Namirial, Sielte, Intesi Group, EtnaID, TeamSystem ): SPID gratuito se si utilizza riconoscimento via CIE, CNS o firma digitale Solo in caso di riconoscimento da remoto tramite webcam o audit-video è previsto un costo (es. Namirial 19,90 euro + Iva, Lepida o Sielte 9–24 euro + Iva)



FONTE ILSALVAGENTE.IT