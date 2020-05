“Spesa sospesa” protagonista della riapertura del mercato di Campagna Amica a Pomezia

Ripartenza solidale per il mercato di Campagna Amica a Pomezia, che ieri ha riaperto all’insegna della beneficenza e della “spesa sospesa”. Un’iniziativa, questa, che verrà replicata anche oggi e domani, in occasione del mercato di via Tiburtina 695 a Roma e sempre sabato ad Ostia Antica, per proseguire nel fine settimana con il mercato presso la Fonte Acqua Egeria.L’iniziativa che si è svolta a Pomezia ha visto il coinvolgimento delle aziende, che hanno donato alla Croce Rossa Italiana prodotti ortofrutticoli, ma anche uova, salumi, formaggi, pane e farina, che poi verranno imballati e consegnati alle famiglie in difficoltà che ne hanno bisogno.A Pomezia sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilità di disinfettanti, ingressi contingentati per evitare affollamenti e il rispetto delle distanze di sicurezza, così come accade in tutti i mercati di Campagna Amica. Anche i prossimi appuntamenti in programma si svolgeranno dalla 8 alle 14.Un ringraziamento è stato espresso da Coldiretti Lazio, non solo agli agricoltori e ai consumatori che stanno partecipando all’iniziativa “spasa sospesa”, ma anche alla Caritas, al Circolo ​di San Pietro, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato, che si sono sin da subito si sono messe a disposizione per le numerose iniziative a scopo benefico, che fino ad ora sono state messe in atto da Coldiretti e che proseguiranno nel corso di questa emergenza sanitaria.

