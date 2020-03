Spesa a domicilio: come fare ad Aquino

In piena emergenza Coronavirus, tutti i supermercati del Comune di Aquino hanno deciso di rafforzare i loro servizi attivando la consegna a domicilio della spesa, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente necessari ed evitare le lunghe file d’attesa. Un contributo necessario, soprattutto per aiutare le persone con maggiore difficoltà e per diffondere il più rapidamente possibile il messaggio #iorestoacasa. Ecco di seguito i numeri telefonici attraverso i quali potrete accedere ai servizi a domicilio. • Supermercato Full Up Inviare l’ordine esclusivamente tramite sms al numero 351509613. Non è possibile telefonare. • Supermercato Conad Telefonare al numero 0776726984 • Supermercato JLG Telefonare al numero 0776728151 Ricordiamo, infine, che l’amministrazione comunale di Aquino, guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, ha attivato il servizio “vi aiutIAMo” come supporto ad anziani e disabili soli e con difficoltà a reperire generi di sostentamento e medicinali. Il numero da contattare è lo 0776 728003. Seguendo le istruzioni della voce guida e digitando lo 0 sarete direttamente in contatto con un operatore che sarà a disposizione per accogliere le vostre richieste. Lo sportello sarà attivo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

comunicato stampa

