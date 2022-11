Sperlonga, inizio del ministero pastorale di monsignor Mariano Parisella

Giovedì 10 novembre, ore 17.30 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, Sperlonga (LT)

Giovedì 10 novembre alle ore 17.30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo in Sperlonga l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Mariano Parisella.

Don Mariano Parisella è nato a Fondi il 16 ottobre 1956 ed è stato ordinato sacerdote il 5 luglio 1980 dall’Arcivescovo di Gaeta mons. Luigi Maria Carli. Ha conseguito la Licenza in Teologia dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” di Roma.

È stato parroco a Santa Caterina V.M. in Castellonorato di Formia, primo parroco di San Paolo Apostolo in Fondi, parroco dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia.

Diversi gli incarichi di curia: Segretario particolare dell’Arcivescovo di Gaeta Vincenzo Maria Farano, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, Vicario episcopale per gli affari amministrativi sotto l’episcopato di Mons. Pier Luigi Mazzoni, Direttore della Caritas diocesana di Gaeta, Delegato regionale delle Caritas del Lazio, Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Gaeta.

Dal 2016 è Vicario generale dell’arcidiocesi di Gaeta. Inoltre, è presidente della Fondazione Antiusura “Magnificat” Onlus di Gaeta, membro del consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale diocesano.

COMUNICATO STAMPA