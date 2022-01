Sperlonga – Fare Verde, XXXI edizione nazionale Il Mare d’Inverno

Fare Verde Provincia di Frosinone e il Gruppo locale di Fare Verde Sperlonga domani, domenica 30 gennaio 2022 partecipano alla XXXI edizione de “Il Mare d’Inverno”, con il Patrocinio della Commissione Eurioea – Rappresentanza per l’Italia e il Ministero della Transizione Ecologica

I volontari di Fare Verde a Sperlonga, sull’arenile di Lago Lungo , censiranno i rifiuti abbandonati nei mesi invernali e tenuti in scarsa considerazione dai mass media, e da qualche ambientalista estivo.

Quella di Fare Verde non sarà una pulizia per preparare il litorale all’arrivo dei bagnanti, ma servirà a ricordare che il mare e le spiagge non esistono solo nella stagione balneare e purtroppo subiscono l’inquinamento dell’uomo per 12 mesi l’anno, dovuto principalmente a cattivi comportamenti tesi a lasciare rifiuti sulla battigia o ad eliminarli gettandoli nelle fogne.

L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro del dibattito sociale e politico la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. Come denunciamo da 31 anni, la plastica non è biodegradabile ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di differenti polimeri utilizzati per produrla. Inoltre, “sbriciolandosi” a causa degli agenti atmosferici, entra anche nella catena alimentare giungendo a inquinare il nostro cibo.

Per Fare Verde Provincia di Frosinone quello di Sperlonga ormai è un appuntamento fisso dedicato a chi ama l’Ambiente e cerca in ogni modo di rappresentare che vivere in un ambiente pulito, sano e sostenibile significa proteggere le persone e il pianeta.

Fare Verde Provincia di Frosinone . COMUNICATO STAMPA