Specializzazione Costruzioni Aeronautiche 2002 – 2022 l’evento presentato dall’I.T.I.S. Don G. Morosini di Ferentino. Presente anche la provincia di Frosinone

L’I.T.I.S. Don G. Morosini di Ferentino, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica Militare e dei 20 anni dell’Istituzione del corso di studi Aeronautico presenta un evento per meglio far conoscere gli effetti della formazione e dell’istruzione sul tessuto produttivo ed industriale.

“Da sempre l’Istituto Morosini ha rappresentato un vanto per il nostro territorio” commenta il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha presieduto la cerimonia insieme al consigliere Enrico Pittiglio, presente in rappresentanza del Presidente Luca Di Stefano.

“L’importanza della scelta di un percorso di studi in linea con i propri sogni e le proprie passioni è fondamentale per entrare nel mondo del lavoro in maniera seria e concreta. E l’altissima qualità del livello formativo dei docenti dell’istituto Morosini permette ai nostri ragazzi oltre che di essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro anche di avere le giuste capacità e competenze che gli consentono di costruire il proprio progetto di vita. Ringrazio la dirigente scolastica, la professoressa Angela Marone, per l’invito rivolto alla Provincia di Frosinone” Dichiara in una nota il Presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini.

I Ringraziamenti e i complimenti per l’iniziativa arrivano anche dal consigliere provinciale, Enrico Pittiglio che afferma

“Il legame con il tessuto produttivo e industriale del territorio nel campo aeronautico rappresenta un fattore importante di sviluppo, un supporto sia alle società di gestione sia ad altri stakeholder del territorio e agli enti della pubblica amministrazione. Mi complimento

per questa iniziativa, ringraziando per l’attenzione riservata al nostro ente perché la Provincia di Frosinone è attenta sia al futuro delle nuove generazioni quanto allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio.”

