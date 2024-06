Special Olympics, il sandonatese Valentino Pesce oro nel nuoto

IL SINDACO PITTIGLIO: “COMPLIMENTI CAMPIONE”.

“Che traguardo straordinario, Valentino. Congratulazioni per questa fantastica prova che è valsa l’oro nei 25 metri dorso a Tivoli. È un grande orgoglio per la nostra comunità, un risultato fantastico che ripaga di tantissimi sacrifici che ti porteranno verso traguardi sempre più importanti. Una medaglia che resterà negli annali in questa disciplina e per questo non posso far altro che menzionare il grande lavoro svolto dal tuo allenatore, Francesco Boatta. Vi aspetto a San Donato per festeggiare insieme”.