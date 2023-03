Una sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sembra che un Carabiniere abbia sparato ad un uomo uccidendolo e ferendo gravemente una donna che è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma.La tragedia è avvenuta alle Terme di Suio in provincia di Latina. Il Carabiniere sarebbe fuggito per poi costituirsi successivamente a Capua.Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia

Notizia in aggiornamento

Foto archivio