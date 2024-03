Sparatoria Frosinone: arrestato il colpevole. Gianluca Quadrini: “grazie alle forze dell’ordine per la tempestività di intervento”

Il terribile evento si è verificato nella serata di ieri, quando in un locale del centro di Frosinone si è aperta una sparatoria dove a perdere la vita è stato un ragazzo che si trovava con altri amici sul posto. Tre i feriti e centinaia di persone incredule per l’accaduto. Le squadra mobile è rimasta per tutta la notte al lavoro per raccogliere le prove necessarie alle indagini e finalmente, poche ore dopo, un giovanissimo di origini albanesi è stato arrestato. A dichiaralo il procuratore capo della Repubblica Guerriero che, in un intervista rilasciata nella notte, ha affermato che la squadra mobile di Frosinone ha condotto

Incessantemente le indagini per tutta la notte e grazie alle telecamere del comune di Frosinone è stato possibile individuare il responsabile . “La tempestività della squadra mobile ha permesso di catturare il colpevole di questo terribile evento.” A dichiaralo il presidente del consiglio della Provincia di Frosinone che in una nota ringrazia, il Prefetto Liguori, il Questore, Domenico Condello, l Procuratore Capo, Guerriero, e tutte le forze della squadra mobile impegnate per ristabilire l’ordine in città. “Mi preme ringraziare S.E. Il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, e S.E. il Questore di Frosinone, Domenico Condello, che appena successo il fatto hanno convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza insieme al Procuratore capo Guerriero. La squadra mobile, che ringrazio per l’operato, ha condotto in maniera eccellente le indagini per tutta la notte fino alla cattura del giovane ragazzo. Ringrazio anche tutte forze dell’ordine, il Comandate dei Carabinieri, Col. Mattioli, che sono stati, anche loro, impegnato per per ristabilire ordine in città. In quanto istituzione ribadisco l’impegno della provincia nel contrastare il crimine e nel proteggere la sicurezza dei nostri abitanti, lavorando in collaborazione con le forze dell’ordine e con la comunità nel suo insieme.”

COMUNICATO STAMPA