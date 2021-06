Sparatoria ad Ardea: morti un bambino e un anziano, grave un altro bimbo. L’aggressore è barricato in casa

Un uomo e un bambino sono morti, un altro bimbo è rimasto ferito nel corso di una sparatoria ad Ardea, sul litorale, in provincia di Roma, forse al termine di una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono già scattate le ricerche dei militari della compagnia di Anzio e Pomezia. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e anche da un elisoccorso. E’ caccia all’aggressore, che dopo una fuga si è barricato in un appartamento di Ardea. L’età dei due bambini è di 3 e 8 anni.

La sparatoria è avvenuta in via degli Astri. I bambini sono stati trasportati con due elicotteri: purtroppo uno dei due è deceduto. Il fatto è accaduto poco distante da dove l’anno scorso un albanese è stato ucciso da colpi di pistola in spiaggia. Non si esclude una faida famigliare. I carabinieri invitano tutti gli abitanti della zona a non uscire di casa.

Spari in strada, la paura social. «Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio». È uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini. «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente.

In aggiornamento

foto e fonte Leggo