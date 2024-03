Sparatoria a Frosinone, smentita l’indiscrezione della seconda vittima: fermato un 23enne

Nella sparatoria avvenuta ieri sera nel centro di Frosinone in via Aldo Moro presso la Shake bar è deceduto un giovane e non due come poi in tarda serata si era diffusa la voce, l’altro giovane si trova in prognosi riservata in un nosocomio della capitale,mentre gli altri due feriti si trovano ricoverati. Tutto è avvenuto durante l’ora di passeggio ieri sera, sembra che un 23enne è sceso dall’auto è entro nel bar e ha sparato contro i suoi rivali, uno è morto sul colpo mentre gli altri tre sono rimasti feriti.Il 23enne da quando si apprende si è costituito. Questa mattina in Prefettura ci sarà un vertice per la sicurezza dove parteciperà anche il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

