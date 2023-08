Spaccio di stupefacenti e ricettazione: arrestato un 31enne

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 31enne di origini albanesi. L’uomo, residente nel Comune di Frosinone, gravato da vari precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, nella scorsa notte ha tentato di eludere un controllo di polizia dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura, ma dopo un piccolo inseguimento, è stato raggiunto dai Carabinieri che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto gr. 36,4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché attrezzi atti allo scasso e oggetti di valore presumibilmente provento di furto. La perquisizione si estendeva anche all’abitazione con esito positivo in quanto si rinveniva gr. 10 circa di sostanza stupefacente dello stesso tipo, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, nonché un bilancino di precisione ed altra refurtiva.

Parte della refurtiva, consistente in apparecchiature professionali per elettricisti, di ingente valore, veniva riconsegnata al legittimo proprietario, che nell’occasione si complimentava per l’operato delle forze dell’ordine.

A seguito del rito direttissimo, il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, disponeva nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 22 alle ore 7, in attesa del processo.

Giova precisare che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la posizione dell’indagato sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO