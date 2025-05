SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE: UN ARRESTO

FIUGGI – Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 21enne residente ad Albano Laziale (RM). L’uomo, alla guida di un’autovettura a noleggio, mentre percorreva il centro abitato ad alta velocità, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo di polizia cercando di far perdere le proprie tracce utilizzando delle stradine secondarie. Purtroppo per lui, è stato immediatamente raggiunto dai militari che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 50 grammi di hashish suddivisa in varie dosi, 1 grammo di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente è stata sequestrata la somma di 200,00 euro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 21enne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO