Spaccio di sostanza stuefacente: due persone tratte in arresto

FIUGGI – Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini rispettivamente di 32 e 37 anni, entrambi residenti a Vico nel Lazio. Il 32enne viene notato nei pressi di un bar del posto ma, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo di polizia cercando di allontanarsi a piedi nelle vicine stradine. Purtroppo per lui è stato immediatamente raggiunto dai militari che, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 40 grammi di hashish suddivisa in varie dosi. I militari ritenendo che l’uomo potesse nascondere altro stupefacente presso il proprio domicilio, si sono recati presso la sua abitazione dove si trovava anche il 37enne che stava scontando una pena detentiva in regime degli Arresti Domiciliari. Nella disponibilità di quest’ultimo sono stati rinvenuti altri 80 grammi di analogo stupefacente, già pronto per essere immesso in commercio, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. I due uomini, invece, sono stati condotti in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.