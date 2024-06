Spaccio di hashish; arrestato 28enne

I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo (FR), nel pomeriggio dell’11 giugno u.s., hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 28enne cittadino del Gambia, residente nel comune di Strangolagalli (FR) con precedenti di polizia.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, effettuato in Piazza Pertini a Frosinone, notavano un cittadino straniero con atteggiamento sospetto, per cui procedevano al controllo. Nel corso della perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 49 di sostanza stupefacente del tipo hashish, per cui veniva tratto in arresto.

L’arrestato dopo le formalità di rito e secondo quanto disposto dalla Procura di Frosinone veniva trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa l’udienza di convalida. Nella giornata di ieri il GIP del Tribunale di Frosinone, ha convalidato la misura disposta dai Carabinieri, disponendo la remissione in libertà dell’arrestato.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA