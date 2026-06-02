Spacciava nonostante i domiciliari: arrestato di nuovo dai carabinieri

Non si era lasciato scoraggiare dalla misura restrittiva a cui era sottoposto e, nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, continuava indisturbato a gestire la propria attività illecita direttamente da casa.

Ieri, nel corso di un controllo di routine finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di legge, i Carabinieri della Stazione di Vico Nel Lazio hanno scoperto la verità. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di approfondire l’accertamento eseguendo una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione.

L’intuito dei Carabinieri ha trovato immediato riscontro. Durante l’ispezione sono stati infatti rinvenuti e sequestrati: 16 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato locale, un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura della sostanza, materiale vario necessario al confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre la sostanza stupefacente è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i necessari esami tossicologici e le analisi del caso.

A seguito della flagranza di reato e della violazione delle prescrizioni, l’uomo è stato nuovamente tratto in arresto. Su disposizione della medesima Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato ricollocato al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi del procedimento penale a suo carico. L’operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani controlli del territorio dell’Arma volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella provincia.