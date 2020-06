SP Esperia, Ciacciarelli (Lega): “Riaperto il tratto di strada Badia di Esperia”

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale per Badia-Esperia-Pontecorvo. Sono felice di comunicare che i lavori sono stati ultimati in giornata e l’arteria è stata riaperta al traffico. Risposta immediata per il territorio! Ringrazio l’ufficio tecnico della Provincia per essersi attivato subito. Questa è la politica dei fatti che piace alla gente. Avanti tutta per il territorio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA