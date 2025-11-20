SP 48 ACCESSO A COLLEPARDO, PARTITI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO

Sono iniziati i lavori di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo sulla Strada Provinciale n. 48 “Accesso a Collepardo”, nel tratto compreso tra il km 2+490 e il km 2+625, nel territorio del Comune di Alatri. L’intervento, che vede un investimento complessivo di 296mila euro, è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (DM 26/04/2022) ed è inserito nel piano di sicurezza stradale “Sulla Buona Strada”, fortemente voluto dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.

La strada collega la SR 155 “di Fiuggi” con il centro abitato di Collepardo e la Certosa di Trisulti, attraversando un’area boschiva di pregio. Un’arteria quindi essenziale per il traffico locale e turistico, ma purtroppo spesso soggetta a fenomeni di caduta massi.

“La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – e questo intervento ne è una dimostrazione concreta. Abbiamo messo in campo un’azione risolutiva per la messa in sicurezza di un tratto ad alto rischio, tutelando cittadini, pendolari e turisti che percorrono quotidianamente questa arteria fondamentale per il territorio”.

Le opere prevedono la preparazione e bonifica della parete rocciosa, attraverso: rilievo dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di vegetazione e piante, demolizione e abbattimento controllato di volumi lapidei instabili, trasporto in discarica dei materiali, riempimento dei fori con malta cementizia, completa sigillatura delle superfici interessate.

“Con questo cantiere – aggiunge il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori – interveniamo su un tratto fragile della rete viaria, valorizzando al contempo i percorsi naturalistici e la vocazione turistica della zona. La manutenzione preventiva, unita alla tutela ambientale, resta uno dei capisaldi della nostra azione amministrativa”.

Il progetto è stato redatto dagli uffici del Settore Viabilità della Provincia sotto la direzione tecnica dell’ingegnere Tommaso Michele Secondini, mentre il progetto esecutivo è firmato dall’ingegnere Mario Giubilei.

“Ringrazio gli uffici tecnici e tutti coloro che hanno contribuito all’avvio celere del cantiere – conclude Di Stefano –. ‘Sulla Buona Strada’ non è solo uno slogan: è un impegno quotidiano per rendere più sicura e moderna la nostra rete viaria, una delle principali competenze della Provincia, insieme all’edilizia scolastica”.