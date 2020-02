SP 151 Castro-Pastena-Pico, il Consigliere Comunale di Pastena Piero Bartolomucci incontra il Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura

Proficuo incontro ieri presso l’amministrazione provinciale con l’ingegnere Capo Secondino ed il Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura. Abbiamo parlato dei tanti ed annosi problemi della S.P. 151 Castro-Pastena-Pico giornalmente percorsa da centinaia di cittadini che sono costretti a pericolosi slalom tra le numerosissime buche. La seconda parte degli interventi inizierà in primavera e riguarderà il territorio di Pastena soprattutto nel tratto vicino le Grotte. Altro intervento in programma a primavera è il muretto posto all’ingresso del paese che a causa del maltempo sta cedendo diventando un pericolo per la circolazione . Oltre a queste problematiche ne ho rappresentate delle altre che sono state recepite dai dirigenti provinciali ed alle quali a breve ci daranno risposta . Ringrazio per la disponibilità e professionalità mostrata l’ingegner Secondino ed il Presidente Daniele Maura sempre pronto ad ascoltare le problematiche del nostro territorio. La sicurezza stradale è importantissima soprattutto per piccole realtà come la nostra visto che i nostri cittadini giornalmente percorrono queste strade per recarsi a lavoro o per accompagnare a scuola i propri figli , inoltre , essendo noi una realtà turistica tra le più importanti della nostra provincia avere un biglietto da visita come la Castro- Pastena non può far altro che creare danno e malumore per le migliaia di turisti che annualmente vengono a visitarci.

Comunicato stampa a firma di Piero Bartolomucci Consigliere Comunale di Pastena

