SOTTOPOSTO A MISURA CAUTELARE AGGREDISCE I CARABINIERI DURANTE UN CONTROLLO: ARRESTATO

Sempre alta l’attenzione da parte della Compagnia Carabinieri di Alatri nel controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in genere.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, la scorsa notte nel controllare un 52enne di Alatri, sottoposto presso la sua abitazione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza in casa dalle ore 22:00 alle ore 06:30, veniva sorpreso in compagnia di una 29enne anch’essa con precedenti penali.

L’uomo, alla vista dei militari, tentava di disfarsi di un involucro contenente alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e del tipo “hashish”, aggredendo i militari operanti con spintoni e calci, fortunatamente senza procurare loro lesioni.

I Carabinieri, ciò nonostante, riuscivano a fermare l’uomo e a recuperare la sostanza stupefacente, dichiarandolo in arresto per “resistenza a pubblico ufficiale”, nonchè segnalandolo alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale”. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria l’arrestato è stato trattenuto presso la propria abitazione in regine di arresti domiciliari in attesa di rito di convalida. La ragazza presente nell’abitazione, risultava essere sottoposta a provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per anni tre dal comune di Alatri, emesso dalla Questura di Frosinone lo scorso ottobre e pertanto veniva deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per inosservanza delle prescrizioni previste dalla predetta misura di prevenzione personale.

È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

foto archivio