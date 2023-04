Sottocosta 2023, l’Azienda Speciale Informare al salone nautico

Il consigliere delegato all’Economia del Mare dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Antonello Testa, anticipa la tendenza dati del Rapporto sulla Blue Economy

Si è aperto ieri, sabato 29 aprile, nella cornice del Porto Turistico Marina di Pescara, il “Sottocosta 2023”. All’evento inaugurale presente l’Azienda Speciale Informare con il consigliere delegato all’Economia del Mare, Antonello Testa, che ha portato i saluti del presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora, assente per impegni istituzionali.

“Come sapete, da più di 10 anni, come Camera di Commercio Frosinone-Latina e Azienda speciale Informare, realizziamo, con il contributo del Centro Studi Tagliacarne, il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare. I dati che il sistema camerale mette a disposizione di istituzioni, associazioni e imprese sono un riferimento imprescindibile nella definizione delle politiche di sviluppo dei vari settori coinvolti. – Ha spiegato Antonello Testa intervenuto nel corso del panel “Industria nautica e sviluppo turistico” con Nicola Marini, Consigliere Nazionale Ordine dei Giornalisti e Antonio Vettese, Giornalista esperto di nautica.

“Grazie alle analisi siamo in grado di rilevare il peso dell’Economia del Mare in termini produttivi, imprenditoriali e occupazionali, il suo ruolo nel panorama nazionale ed europeo e le variazioni nel tempo. L’Economia del Mare vale in Italia quasi 150 miliardi di euro in termini di valore aggiunto, con oltre 220.000 imprese e un milione di occupati. Sono tutti numeri importanti, che confermano la rilevanza del settore all’interno del panorama italiano ed europeo. Nel Rapporto vengono considerate 7 filiere, individuate sulla base dei codici ATECO: cantieristica e industria nautica, attività sportive e ricreative, movimentazione di merci e passeggeri via mare, servizi di alloggio e ristorazione, industria delle estrazioni marine, ricerca regolamentazione e tutela ambientale”.

Poi, il consigliere delegato Testa ha spiegato: “L’XI Rapporto Nazionale sarà presentato ufficialmente il 27 maggio a Gaeta nell’ambito del 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, in programma dal 25 al 27 maggio. Posso anticiparvi un trend in crescita e una importante novità nella rilevazione dei dati che quest’anno includeranno anche il fatturato. Il nostro è l’unico evento Italiano che riunisce tutti gli stakeholder privati e pubblici che operano per e nell’Economia del Mare, nessuno escluso. In un momento particolarmente importante per l’Economia del Mare, è necessario unire le forze e le migliori energie del Paese, per mettere insieme progetti, idee, istanze e competenze trasversali che possano facilitare il percorso finalizzato a rimettere il mare al centro delle politiche di sviluppo”.

“Il titolo di quest’anno è “Italia Nazione di Mare” – ha proseguito Testa parlando del Forum – e l’obiettivo è quello di contribuire alla definizione del Piano del Mare e alla costruzione di una nuova strategia marittima dell’Italia. Sono numerose le adesioni istituzionali già confermate, che vi sveleremo il 9 maggio nella conferenza stampa ufficiale di lancio dell’evento. Ma ci sono anche altre importanti novità che riguardano il nostro Osservatorio sull’Economia del Mare OsserMARE. Una di queste vi riguarda da vicino perché si tratta della Trend Academy nazionale sull’Economia del Mare che partirà dal turismo nautico, con l’obiettivo di contribuire a migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta e a dare alle imprese una visione sul futuro per ottimizzare i propri investimenti. Nel 2023 riusciremo finalmente a definire una volta per tutte l’esatto perimetro di questo importante settore”.

