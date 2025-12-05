Sosteniamo il Natale a Sora: un invito a fare acquisti nei negozi della nostra città

La Lega Sora lancia un appello a tutti i cittadini in vista delle festività natalizie: sostenere il commercio locale scegliendo di acquistare nei negozi della città. Un gesto concreto che contribuisce a rafforzare il tessuto economico e sociale di Sora e a valorizzare la nostra identità comunitaria.

«La magia del Natale nasce anche dalle nostre scelte quotidiane» – dichiara la Lega Sora – «e quest’anno vogliamo incoraggiare tutta la cittadinanza a vivere le festività supportando le attività che ogni giorno animano il centro e i quartieri della nostra città».

Scegliere di comprare a Sora significa:

– [ ] valorizzare il lavoro dei nostri commercianti;

– [ ] mantenere vive le strade, le tradizioni e l’identità cittadina;

– [ ] rafforzare l’economia del territorio;

– [ ] ricevere qualità, cortesia e attenzione che nessun carrello online potrà offrire.

Il ruolo delle associazioni dei commercianti

La Lega Sora intende inoltre esprimere un ringraziamento alle associazioni dei commercianti locali, che con impegno, proposte e spirito di collaborazione contribuiscono a rendere vivo il tessuto produttivo della città. Il loro lavoro, soprattutto durante il periodo natalizio, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per l’attrattività del centro e per il sostegno alle attività di prossimità.

Lega Sora conferma la propria disponibilità a collaborare con le associazioni per iniziative condivise che mettano al centro la crescita del commercio cittadino.

Facciamo brillare il Natale della nostra città scegliendo Sora per i nostri acquisti: un gesto semplice, ma capace di fare una grande differenza per la nostra comunità.

