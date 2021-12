Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese: dalla Camera di Commercio un bando da oltre 450.000 euro

La Camera di Commercio di Frosinone – Latina ha predisposto il Bando Internazionalizzazione per essere al fianco delle imprese del territorio. Richieste al via dal 15 dicembre

La Camera di Commercio Frosinone – Latina al fianco delle imprese delle province nell’ottica di rilanciare l’economia dei territori. Con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, l’Ente ha predisposto il Bando Internazionalizzazione – Anno 2021. Uno stanziamento economico che supera i 450.000 euro per affiancare le imprese nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco, così da conseguire significativi riflessi diretti sull’economia locale.

I voucher, che avranno un importo unitario massimo di 15.000 euro, saranno utilizzabili come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi che favoriscano l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, come le tecnologie digitali. Tutte le attività, e le relative spese sostenute, dovranno essere realizzate a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 14 maggio 2022.

Le richieste di voucher dovranno essere inviate, a pena di esclusione, attraverso lo sportello on line “contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 11:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 21:00 del 12 aprile 2022. Saranno escluse le domande inviate prima o dopo tali termini.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a 454.349,45 euro. Inoltre, per esser ammessi al contributo, le spese ammissibili devono comunque essere pari o superiori all’importo minimo di 4.000 euro.

“L’apertura delle nostre imprese a nuovi mercati significa far conoscere ed apprezzare le eccellenze del territorio in tutto il mondo. – Ha commentato il presidente della Camera di Commercio del Basso Lazio, Giovanni Acampora– Lo sviluppo e la competitività del tessuto produttivo non possono più prescindere dalla capacità di aprirsi ai mercati esteri. Il lavoro svolto dall’Ente, a sostegno dello sviluppo imprenditoriale oltre i confini nazionali, è un lavoro continuo e costante, testimoniato da questo importante stanziamento economico. Un bando che siamo riusciti a predisporre entro la fine di quest’anno, grazie all’impegno della Giunta e del Consiglio camerale, nonché della struttura tecnica. L’obiettivo è anche quello di concentrarsi su quel segmento imprenditoriale che, pur avendo effettive potenzialità competitive, per effetto delle dimensioni aziendali più contenute, necessita di maggiore assistenza per affrontare i mercati internazionali. L’export italiano non è mai stato così in buona salute dal 2002 e, ad oggi – ha concluso Acampora- lo spazio di crescita per le nostre imprese esportatrici è davvero cospicuo. In quest’ottica, l’impegno dell’Ente è volto a favorire il pieno sviluppo di questo potenziale”.

COMUNICATO STAMPA