Sostegno alle imprese turistiche. Arriva il bando della Camera di Commercio: 400.000 euro a fondo perduto

La Camera di Commercio Frosinone Latina istituisce, attraverso l’Azienda Speciale Informare, un contributo rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore turismo. Domande al via dal prossimo 13 gennaio

Sostegno alle imprese turistiche: la Camera di Commercio Frosinone Latina, attraverso l’Azienda Speciale Informare, ha emanato un nuovo bando che mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese del settore turismo l’importo complessivo di 400.000,00 euro.

Rilancio della filiera, con l’obiettivo di contribuire a rendere maggiormente competitiva l’offerta dell’area vasta Frosinone Latina: è questa la principale finalità del bando che vuole promuovere le imprese locali affiancandole nella sfida della destagionalizzazione dei flussi turistici e della sostenibilità

Il bando per il sostegno alle imprese turistiche, anno 2024, rappresenta uno strumento di immediato supporto e prevede contributi a copertura delle spese con l’obiettivo di rilanciare il comparto, mediante misure di promozione per incrementare la competitività, con particolare attenzione alle tematiche ambientali per un maggiore contatto con la natura, spingendo le imprese ad investire in sostenibilità e nuove tecnologie outdoor e green.

Gli aiuti sono rivolti alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, inclusi gli agriturismi, con codice Ateco: 55.10, 55.20 e 55.30 nonché le agenzie di viaggio ed i tour operator, con codice Ateco: 79.11 e 79.12, secondo le modalità e i requisiti previsti nel bando.

Il contributo a fondo perduto è erogato, sulla base al codice Ateco di riferimento, per le seguenti azioni: spese per pubblicità e promozione della struttura ricettiva, anche attraverso i principali social network presenti sul mercato; spese per la formazione rivolta al management e/o ai dipendenti dell’impresa, mirata alla valorizzazione di competenze strategiche per il comparto; interventi strutturali per la riorganizzazione e migliorie degli spazi, anche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; spese per l’acquisto e l’installazione di hardware, software, apparecchi televisivi e decoder, apparati wifi, antenne, apparecchiature elettroniche, macchinari, sito web e portali, attrezzature per ristoranti, bar, cucine, spa, piscine, palestre e spazi esterni, sistemi di illuminazione, arredamento interno ed esterno, attrezzature sportive; e, ancora, sistemi per aumentare la quantità e qualità dei dati disponibili e migliorare il loro utilizzo ai fini della comunicazione e marketing dell’ottimizzazione dei processi interni, e ai fini dell’analisi dei competitor e del proprio posizionamento; servizi avanzati al cliente in chiave di digitalizzazione; attrezzature per aree servizi destinate ai clienti; realizzazione aree e percorsi fitness outdoor; attrezzature per supportare il turista/cliente con difficoltà motorie, sensoriali o di mobilità; soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale delle strutture e dei servizi offerti; soluzioni per la ricarica di veicoli; spese sostenute per servizi di accompagnamento e consulenza funzionali all’assessment di sostenibilità ambientale dell’impresa; certificazioni e adozioni di protocolli e sistemi di reporting per la sostenibilità ambientale; soluzioni per il risparmio idrico e riutilizzo di acque reflue e soluzioni per gli efficientamenti energetici.

Le imprese potranno presentare domanda dalle ore 09.00 del 13 gennaio 2025 alle ore 14.00 del 31 marzo 2025, salvo esaurimento risorse, inviando l’apposito modulo di domanda scaricabile dal link in basso alla seguente PEC formazione.informare@legalmail.it

“La strada percorsa dall’Ente camerale prosegue nel solco della continuità anche in questo 2025 e punta dritta verso il sostengo al tessuto produttivo dell’area vasta Frosinone Latina – ha commentato il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora – la manovra economica messa in campo in favore delle imprese ne è la testimonianza. Un impegno che, stando al bilancio preventivo recentemente approvato all’unanimità, supera i 7 milioni di euro. Commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura e industria, con particolare attenzione agli asset strategici della doppia transizione digitale ed ecologica, dell’internazionalizzazione, della certificazione delle competenze, dell’economia del mare e dell’imprenditoria femminile: nessuno sarà lasciato indietro e per questo nuovo anno siamo scesi in campo anche per il Giubileo con un bando mirato per l’accoglienza dei pellegrini e per consentire alle imprese di intercettare al meglio la mole di flussi turistici dalla capitale. A breve verranno, inoltre, aperte le domande per il bando rivolto ai pubblici esercizi. Continueremo ad essere in prima linea, al fianco delle imprese, per lo sviluppo dell’economia dei territori”.

Sulla stessa linea il presidente di Informare, Luigi Niccolini: “Il bando per il sostegno alle imprese turistiche è un’azione che sta già avendo un importante riscontro in termini di richieste. Sono tantissime le imprese del settore che hanno contattato gli uffici preposti per avere informazioni. L’Azienda Speciale continuerà ad avere un ruolo attivo nella promozione di tutta la filiera, coinvolgendo le imprese e promuovendo la destagionalizzazione dei flussi turistici, la sostenibilità, gli investimenti in nuove tecnologie outdoor e green e il turismo esperenziale. Siamo al lavoro per potenziare e rafforzare l’intero comparto, perché il turismo rappresenta uno degli asset centrali dell’economia dell’area vasta Frosinone Latina”.

Il vicepresidente di Informare con delega a Formazione e Turismo, Florindo Buffardi, ha espresso soddisfazione per la misura: “Questa nuova edizione del bando è un sostegno particolarmente atteso dagli imprenditori che servirà per promuovere l’afflusso turistico destagionalizzato, per la formazione, per l’ammodernamento e l’innovazione. – Ha commentato Buffardi – Il nostro impegno è rivolto anche a sostenere lo sviluppo di un turismo enogastronomico ‘di prossimità’, legato cioè ai luoghi d’interesse storico e culturale dei territori che rappresentiamo. E con il Giubileo alle porte saremo pronti a cogliere anche questa importante occasione. Continueremo a valorizzare tutte le filiere legate al comparto per far sì che il turismo possa essere il settore trainante per la crescita delle nostre imprese”.