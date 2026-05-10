Sospesa ingiustamente: infermiera vince in tribunale

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso presentato da un’infermiera del Distretto C di Sora, riconoscendo l’illegittimità della sospensione dal servizio subita dalla professionista durante il periodo delle misure sanitarie legate al Covid-19.

La lavoratrice, difesa dall’avvocato Giorgio Verrecchia, era stata sospesa nonostante risultasse in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa allora vigente. Dopo aver ricevuto due dosi di vaccino, infatti, aveva contratto il Covid-19, circostanza che all’epoca equivaleva alla somministrazione della terza dose.

Nonostante la posizione regolare, l’infermiera era stata allontanata dal servizio e privata dello stipendio, subendo conseguenze economiche e professionali poi ritenute ingiustificate dal tribunale.

Con la sentenza, il giudice ha disposto il pagamento delle spettanze retributive e contributive maturate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 3 agosto 2022, oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese legali, comprensive di Iva, CPA e rimborso forfettario previsto dalla legge.

La decisione rappresenta un caso significativo nel panorama delle controversie nate durante l’emergenza pandemica, evidenziando come errori amministrativi possano incidere profondamente sulla vita dei lavoratori, soprattutto nel settore sanitario.

La vicenda si chiude con il riconoscimento delle ragioni dell’infermiera e con una pronuncia che riafferma un principio fondamentale: anche davanti a provvedimenti apparentemente definitivi, la giustizia può ristabilire i diritti dei cittadini.

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