Si comunica che la sospensione del servizio è prevista per la sola giornata di lunedì 20 c.m. e che le attività riprenderanno regolarmente a far data da martedì 21 c.m. Tale sospensione si è resa necessaria al fine di consentire attività di manutenzione straordinaria dell’impianto non programmabili.

Correlati