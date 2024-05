SOS di Coldiretti Frosinone per la mancata immissione di acqua nei canali dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri

Cresce la preoccupazione di Coldiretti Frosinone per la comunicazione del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, che ha annunciato ritardi di un mese per l’immissione di acqua nel canale che alimenta gli impianti tra i Comuni di Pontecorvo, San Giorgio a Liri ed Esperia. Ritardi dovuti ai lavori di manutenzione straordinaria della centrale idroelettrica, che rischiano di causare ingenti danni alle oltre venti aziende agricole che si trovano in quell’area, soprattutto quelle che coltivano tabacco.

Coldiretti Frosinone ha già avuto un confronto con il Consorzio per chiedere tempi certi nella risoluzione del problema e delle soluzioni alternative.

“Siamo seriamente preoccupati per questa situazione – spiega il presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone – che rischia di vanificare gli investimenti già fatti dalle aziende agricole presenti in quella zona, molte delle quali hanno già acquistato e iniziato la piantumazione delle nuove piante. Senza la corretta irrigazione si vanifica l’intero raccolto e non possiamo permetterlo”.

L’immissione di acqua nei canali era prevista per il 1 maggio, ma resteranno a secco per un mese gli impianti del Sx Liri Ravano, Sant’Ermete, Fontana Merola e Dx Liri.

“Abbiamo chiesto – aggiunge il direttore di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi – al Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri tempi certi per la risoluzione di un problema che rischia di causare danni gravissimi al settore agricolo e di cercare nell’immediato delle situazioni alternative per garantire l’irrigazione di quell’area”.

