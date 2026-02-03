Sorpreso in città nonostante il divieto di ritorno: scatta la denuncia

Personale della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura ha denunciato un Italiano in quanto inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Frosinone.L’uomo si trovava nei pressi di Piazzale de Matthaeis e alla vista degli agenti tentava di eludere un eventuale controllo, dirigendosi frettolosamente verso via Marco Tullio Cicerone.L’atteggiamento dell’uomo insospettiva i poliziotti che decidevano di identificare il soggetto, apparso subito insofferente all’attività.È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Correlati