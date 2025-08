Sorpreso alla guida di auto sportiva al telefono cellulare e con patente revocata

Nonostante gli fosse stata revocata la patente continuava a guidare. Nella decorsa notte i Carabinieri di Strangolagalli (FR) hanno sorpreso un 30enne del luogo che era alla guida della propria autovettura sportiva, una Audi coupé, pur avendo la patente revocata. L’uomo, fermato durante un servizio per il controllo alla circolazione stradale, mentre faceva uso di apparecchio cellulare, in seguito alle approfondite verifiche è risultato sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario mentre il conducente, oltre ad essere stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, è stato contravvenzionato per varie violazioni alle norme comportamentali del Codice della Strada.

