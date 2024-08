Sorpreso a bordo di un’auto rubata: arrestato dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, unitamente a quelli della Sottosezione di Caserta Nord, sull’autostrada A/1 ricevevano la segnalazione di una Smart rubata nella notte precedente a Roma. La stessa Smart veniva notata, con due persone a bordo, transitare sulla viabilità ordinaria tra Caianello e San Vittore ed intuendo l’eventuale entrata in autostrada, una pattuglia si posizionava all’ingresso del casello di Caianello mentre l’altra si attestava sulla carreggiata direzione nord.Il dispositivo predisposto aveva successo, infatti di lì a poco l’auto faceva ingresso in A/1 impegnando il casello a forte velocità, non fermandosi all’alt accelerando bruscamente ed iniziando una folle fuga con vari cambi di direzione e manovre pericolose tra i veicoli in transito. Nel contempo, la pattuglia della Sottosezione di Cassino effettuava un rallentamento del traffico a mò di “Safety Car”, mentre la pattuglia della Sottosezione di Caserta Nord continuava l’inseguimento durato per vari minuti. Dopo l’inseguimento, i fuggitivi svincolavano velocemente al casello di San Vittore dove veniva affiancato da una delle pattuglie ed in un disperato tentativo di fuga speronava l’auto Polizia cercando di farla impattare con la cuspide dello svincolo autostradale.Nonostante la violenta collisione tra le due auto e la resistenza dei fermati, gli operatori comunque riuscivano ad immobilizzare i due occupanti.Il conducente su disposizione dell’A.G. veniva arrestato per resistenza a P.U., danneggiamento beni pubblici, ricettazione ed associato al carcere di Cassino, mentre il passeggero veniva denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni. Foto archivio

