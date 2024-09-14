NELLA TARDA SERATA DI IERI, I CARABINIERI DEL NORM DELLA COMPAGNIA DI ANAGNI HANNO ARRESTATO UNA 37ENNE SORPRESA A RUBARE IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CITTÀ DEI PAPI. LA PRESENZA DELLA DONNA, GIÀ NOTA PER I SUOI TRASCORSI GIUDIZIARI, NON È SFUGGITA ALL’OCCHIO ATTENTO DI UN CARABINIERE, CHE LIBERO DAL SERVIZIO SI TROVAVA OCCASIONALMENTE NEL NEGOZIO PER FARE DEGLI ACQUISTI. IL MILITARE, AVENDO INTUITO CHE LA PRESENZA DELLA 37ENNE, INCLINE DA SEMPRE ALLA COMMISSIONE DI FURTI NEI CENTRI COMMERCIALI, NON ERA CASUALE, DOPO AVER ALLERTATO TELEFONICAMANTE I COLLEGHI LA SEGUIVA, NOTANDO CHE LA STESSA PRELEVAVA DAGLI SCAFFALI DEI COSMETICI, NONCHE’ PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA E LA PULIZIA DELLA CASA, PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 70 EURO, NASCONDENDOLI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA BORSA ED USCENDO DAL NEGOZIO SENZA PASSARE DALLE CASSE, PER POI ALLONTANARSI ED ASSICURARSI IL BOTTINO TRAFUGATO. A QUEL PUNTO PERÒ L’AMARA SORPRESA, CON L’INTERVENTO DEI CARABINIERI, CHE PROCEDEVANO AL CONTROLLO DELLA DONNA, TRAENDOLA IN ARRESTO E RECUPERANDO TUTTA LA REFURTIVA, CHE VENIVA RESTITUITA ALLA DIRETTRICE DEL CENTRO COMMERCIALE. AL TERMINE DELLE FOMALITÀ DI RITO, LA PREDETTA VENIVA SOTTOPOSTA AL REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, IN ATTESA DELL’UDIENZA DI CONVALIDA DINANZI AL TRIBUNALE DI FROSINONE, CON L’ACCUSA DI FURTO AGGRAVATO. NELLA TARDA MATTINATA ODIERNA L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, VALUTATI GLI ELEMENTI DI ACCUSA E RITENENDO LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, CONVALIDAVA L’ARRESTO, DISPONENDO PER LA 37ENNE L’OBBLIGO DI DIMORA A FROSINONE E LA PERMANENZA DOMICILIARE TUTTI I GIORNI DALLE 21.00 ALLE 07.00
COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO
Sorpresa a rubare in un supermercato: arrestata dai Carabinieri
NELLA TARDA SERATA DI IERI, I CARABINIERI DEL NORM DELLA COMPAGNIA DI ANAGNI HANNO ARRESTATO UNA 37ENNE SORPRESA A RUBARE IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CITTÀ DEI PAPI. LA PRESENZA DELLA DONNA, GIÀ NOTA PER I SUOI TRASCORSI GIUDIZIARI, NON È SFUGGITA ALL’OCCHIO ATTENTO DI UN CARABINIERE, CHE LIBERO DAL SERVIZIO SI TROVAVA OCCASIONALMENTE NEL NEGOZIO PER FARE DEGLI ACQUISTI. IL MILITARE, AVENDO INTUITO CHE LA PRESENZA DELLA 37ENNE, INCLINE DA SEMPRE ALLA COMMISSIONE DI FURTI NEI CENTRI COMMERCIALI, NON ERA CASUALE, DOPO AVER ALLERTATO TELEFONICAMANTE I COLLEGHI LA SEGUIVA, NOTANDO CHE LA STESSA PRELEVAVA DAGLI SCAFFALI DEI COSMETICI, NONCHE’ PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA E LA PULIZIA DELLA CASA, PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 70 EURO, NASCONDENDOLI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA BORSA ED USCENDO DAL NEGOZIO SENZA PASSARE DALLE CASSE, PER POI ALLONTANARSI ED ASSICURARSI IL BOTTINO TRAFUGATO. A QUEL PUNTO PERÒ L’AMARA SORPRESA, CON L’INTERVENTO DEI CARABINIERI, CHE PROCEDEVANO AL CONTROLLO DELLA DONNA, TRAENDOLA IN ARRESTO E RECUPERANDO TUTTA LA REFURTIVA, CHE VENIVA RESTITUITA ALLA DIRETTRICE DEL CENTRO COMMERCIALE. AL TERMINE DELLE FOMALITÀ DI RITO, LA PREDETTA VENIVA SOTTOPOSTA AL REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, IN ATTESA DELL’UDIENZA DI CONVALIDA DINANZI AL TRIBUNALE DI FROSINONE, CON L’ACCUSA DI FURTO AGGRAVATO. NELLA TARDA MATTINATA ODIERNA L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, VALUTATI GLI ELEMENTI DI ACCUSA E RITENENDO LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, CONVALIDAVA L’ARRESTO, DISPONENDO PER LA 37ENNE L’OBBLIGO DI DIMORA A FROSINONE E LA PERMANENZA DOMICILIARE TUTTI I GIORNI DALLE 21.00 ALLE 07.00