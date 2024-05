Sorprendono i ladri in casa e li prendono a mazzate, i malviventi (doloranti) si lanciano dal primo piano e scappano. E’ successo a San Donà di Piave nel Veneziano. Ladri sono stati scoperti e presi letteralmente a mazzate dai proprietari dell’abitazione. Il danno subito dai proprietari, purtroppo per loro, deve essere stato ugualmente importante (si vocifera di qualche migliaio di euro), ma almeno hanno avuto, per così dire, la soddisfazione di essere riusciti a prendere a mazzate chi li stava beatamente derubando mentre loro stavano lavorando. E’ successo qualche sera fa, anche se la notizia è trapelata solo ieri, in una abitazione di Grassata. Si tratta di un appartamento al primo piano di una vecchia casa di campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. ( LEGGO.IT)

