“SorArte instrada”, cresce l’attesa per la prima edizione della kermesse

“SorArte instrada” ai nastri di partenza. La città volsca, dal 25 al 31 luglio, diventerà una galleria d’arte a cielo aperto, ospitando mostre, spettacoli, laboratori e tanto altro. L’evento, promosso dal Comune di Sora e dalla Pro Loco, ha la direzione artistica del Maestro Giuseppe Ruggieri. L’’inaugurazione della kermesse è prevista lunedì 25 luglio 2022, alle ore 18.30, nel Chiostro del Museo della Media Valle del Liri. A seguire alle ore 21.00, Letture poetiche in vernacolo a cura di Vincenzo D’Alfonso. A presentare l’evento sarà la giornalista Ilaria Paolisso. Presso il palazzo della Cultura saranno due le mostre allestite. L’esposizione “L’Arte non muore, l’arte non ha oblio” è dedicata ai più importanti pittori del territorio che oggi non ci sono più. La seconda mostra esporrà al pubblico le opere della “Pinacoteca Chiesa di San Rocco”, nata oltre 50 anni fa. In piazza Mayer Ross, sarà presente l’artista Ernesto Tomassini con le sue opere a terra che saranno addirittura calpestabili. Nel centro storico tanti angoli con mostre di artisti della provincia di Frosinone. Anche tutte le vetrine di Via Cittadella, Corso Volsci, Via Branca avranno opere esposte e vari ristoranti applicheranno sconti per l’occasione. Ricco il programma del 29 luglio. In Piazza Mayer Ross, alle ore 17.30, si terrà il laboratorio “Artisti in erba” a cura di Morgana Serafini. I bambini avranno a disposizione colori e tempere da utilizzare su tele lunghissime e su pellicola trasparente. Alle 18.30, in via Fosca, è prevista una performance di street art a cura di Francesco Tersigni e Gianluca Capobianco. A chiudere la kemesse “SorArte instrada” sanno le “Letture poetiche in lingua” a cura di Rosalba Di Vona. L’evento si terrà nel Chiostro del Palazzo della Cultura domenica 31 luglio 2022, alle ore 21.00.

COMUNICATO STAMPA