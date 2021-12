Sorano, titolare di un bar “no vax” multato: chiusa l’attività

Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sora per il rispetto della normativa contro la diffusione del COVID 19, durante i quali ne è stata accertata la violazione da parte del titolare di un bar in uno dei Comuni del circondario. In particolare, i militari hanno proceduto al controllo del locale riscontrando la “situazione paradossale” in cui i clienti erano tutti vaccinati e muniti di green pass rafforzato, mentre il titolare dell’esercizio, asseritamente “no vax”, non si era mai sottoposto a vaccinazione e quindi sprovvisto dello stesso. Accertata la violazione si è proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e conseguentemente alla sospensione dell’attività per cinque giorni. I numerosi servizi disposti, con il controllo di decine di attività e centinaia di avventori, hanno però continuato a confermare il sostanziale rispetto delle norme di contrasto alla diffusione pandemica, evidenziando come i commercianti siano particolarmente attenti alle problematiche sanitarie e di come i cittadini siano orientati al rispetto di queste specifiche prescrizioni.

