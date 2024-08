SORANI FUORISEDE PRESETANO Boario Playground: 3ª edizione

Un progetto nato dall’Associazione di promozione sociale Sorani Fuorisede.

Dopo i successi delle precedenti edizioni del 2022 e 2023, il 20-21-22-23 Agosto, a partire dalle ore 18:00 e per tutta la sera, torna al Parco Valente “Boario Playground”, il Festival di sport, musica, arte e cultura organizzato dall’Associazione Sorani Fuorisede con il patrocinio del Comune di Sora, la Provincia di Frosinone e la collaborazione di numerose attività commerciali.

Il Parco sarà animato per quattro sere da tante attività, adatte a tutti, dai piccoli ai grandi: ai Tornei di Street Basket 3v3 e di Beach Tennis 2v2 (per i quali le iscrizioni sono aperte) si affiancheranno dibattiti, interviste, rappresentazioni teatrali e show cooking nell’anfiteatro del “Boario Podcast”: verranno affrontate tematiche varie, dall’inserimento nel mondo del lavoro, passando dalla piaga delle dipendenze, arrivando la percezione del desiderio sessuale. Durante la notte, ci saranno Dj set firmati dai migliori artisti del territorio. A completare la cornice tanti stand di ristorazione e il colonnato allestito con postazioni per la vendita di bevande fresche.

3923047466 . Per informazioni e iscrizioni ai tornei, è possibile contattare le pagine social (Instagram: @boarioplaygroundsora e Facebook) dell’evento e gli organizzatori al numero +39

COMUNICATO STAMPA