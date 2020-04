Sora(FR) – Sora 2.0:”Un lavoro eccellente quello svolto dai servizi sociali in questa emergenza.”

Una nota di merito che non ti aspetti, quella rivolta ai servizi sociali del comune di Sora, guidati dall’ Assessore Veronica Di Ruscio, da parte del gruppo Sora 2.0., che in più di qualche occasione aveva criticato e non poco il lavoro svolto da questa amministrazione. ” Ci sentiamo di porgere i nostri ringraziamenti, e la nostra gratitudine ai servizi sociali del comune, e all’ Assessore Veronica Di Ruscio, per il lavoro svolto durante questa emergenza legata alla diffusione del Covid-19. Nonostante non siamo degli accesi sostenitori di questa amministrazione, non possiamo non riconoscere la mole di lavoro svolto dall’ assessorato alle politiche sociali in questi due mesi di emergenza. Un lavoro che è riuscito a prestare aiuto ad oltre 400 famiglie sorane, tramite le tante iniziative realizzate, dalla spesa a domicilio, al sostentamento alle famiglie indigenti tramite i buoni alimentari, senza scordare i tanti finanziamenti acquisiti come quello per il sostentamento ai canoni di locazione, o per gli asili pubblici e privati elargiti dalla Regione Lazio. Per noi che sul volontariato e sull’assistenza alle persone in difficoltà, abbiamo fatto uno scopo di vita, riconoscere l’ ottimo lavoro svolto dall’ Assessore Veronica Di Ruscio diventa un obbligo morale dal quale non possiamo esimerci, e per obiettività intellettuale e morale, ci sentiamo di porgere i nostri complimenti a tutte quelle persone che stanno lavorando affinché sempre più cittadini possano attraversare questo momento di difficoltà nel miglior modo possibile.”

comunicato stampa