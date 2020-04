Sora(FR) – Sora 2.0 : “Una corona di fiori per i nostri defunti, deposta simbolicamente davanti l’ ingresso del nostro cimitero.”

Il diffondersi dell’ epidemia da Covid-19, ha imposto giustamente anche la chiusura del nostro cimitero. È risaputo che i sorani per tradizione, durante le festività, hanno sempre fatto visita in modo massiccio ai propri defunti. Quest’ anno però questo non sarà possibile, e c’ e chi suggerisce un modo per onorare lo stesso i nostri cari estinti. Il gruppo Sora 2.0 infatti, suggerisce di deporre simbolicamente, una corona di fiori davanti il cancello d’ ingresso del nostro cimitero, a testimonianza del fatto che, seppur in un modo alternativo, la città non dimentica i propri cari defunti. Riteniamo, dichiara il gruppo Sora 2.0, che la deposizione simbolica di una corona di fiori davanti l’ ingresso del nostro cimitero, sia un atto di rispetto verso i nostri cari estinti. Un gesto che verrebbe apprezzato da tutti e che permetterebbe di onorare la memoria dei nostri concittadini prematuramente scomparsi. Tale gesto, consentirebbe almeno in parte, di colmare il vuoto e il dispiacere che la città prova, nel non potersi recare a porgere un saluto ai propri cari, rivolgendo a loro un sentito ricordo.”

comunicato stampa

