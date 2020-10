Sora(FR) – Piove nei corridoi del SS. Trinità (FOTO)

Che il nostro ospedale non goda di ottima salute ormai è un dato di fatto. Tanti i problemi legati alla struttura sanitaria sorana, protagonista negli ultimi mesi di innumerevoli polemiche. Oggi ad esempio, giungono in redazione foto riguardanti l’ ala B della struttura, dove la pioggia incessante penetra dal soffitto, allagando il corridoio sottostante. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, a dimostrazione del fatto che una struttura nata per essere all’ avanguardia, ormai sia lasciata al più completo abbandono.

