Sora(FR) – Piazza Annunziata, Mollicone: “Raccolta firme, ed esposto in Procura contro il degrado e l’ abbandono della piazza.”

Piazza Annunziata continua ad essere al centro di aspre polemiche. Il parco, rinnovato pochi anni fa, oggi si presenta come punto di ritrovo per immigrati, che usano la piazza per bivaccare e consumare alcool, privando ai cittadini, la possibilità di godere di uno degli spazi pubblici più belli della città. Queste le parole usate da Roberto Mollicone, responsabile del gruppo Sora 2.0, che poi prosegue; ” Ogni giorno riceviamo segnalazioni su quel posto, dove decine di extracomunitari si ritrovano senza però rispettare il benché minimo protocollo di sicurezza. I residenti ed i cittadini sono stanchi di accettare tutto questo, e nonostante le decine di segnalazioni, nulla è stato fatto. Proprio per questo, nei prossimi giorni lanceremo una raccolta firme, con la quale chiederemo che l’ area venga sottoposta a controlli più frequenti, e invieremo sia al Prefetto, che alla Procura, un esposto dettagliato su quanto avviene in quella piazza, suppoortondalo con foto e video raccolti in questi mesi.”

Comunicato stampa

