Sora(FR) – Mollicone(FdI):”Continuano i disservizi del servizio telefonico regionale per il Covid-19.”

Ancora lamentele legate al numero verde istituito dalla Regione Lazio per l’ emergenza Covid-19. Molti utenti, infatti, denunciano la non funzionalità del servizio messo a disposizione dall’ amministrazione regionale,lamentando una seria difficoltà a contattare gli operatori. La denuncia viene lanciata dall’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto che in una nota stampa dichiara: ” A distanza di diverse settimane dalla prima denuncia, nulla è cambiato riguardo la funzionalità del numero verde messo a disposizione della Regione Lazio agli utenti del territorio. Molte infatti, le lamentele raccolte in circa un mese dalla messa in funzione del servizio. In questo momento, è necessario mettere a disposizione dei cittadini tutti i mezzi di informazione e di ascolto possibili. Un servizio così importante non può essere trascurato, e va fatto il possibile per renderlo funzionale e fruibile a tutti. In tal senso auspico in un intervento di chi svolge un ruolo importante nella commissione sanità regionale come il Consigilere Loreto Marcelli.”

comunicato stampa

