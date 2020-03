Sora(FR) – Mollicone(FdI) : ” Sospendere la tassa sull’ occupazione del suolo pubblico e sull’ insegna.”

I provvedimenti restrittivi presi dal governo, stanno minando e non poco, la forza economica di medie imprese e piccoli commercianti, che vedono le loro attività chiude da circa un mese senza che abbiano la benché minima possibilità di guadagno. Questo comporta una seria riflessione su quali possano essere i provvedimenti da prendere, per alleggerire il cuneo fiscale di queste persone. Ina proposta interessante, viene avanzata dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto che in una nota stampa dichiara: ” Sospendiamo per un anno le tasse sull occupazione del suolo pubblico e sulle insegne, ai commercianti della nostra città. Le attività ormai sono chiuse da circa un mese, e questo ha intaccato e non poco la loro forza economica. Bisogna prestare soccorso a queste persone, mettendo in campo tutte le forze necessarie per far sì che questo blocco non pregiudichi la loro esistenza. Chiudere le attività è stato sicuramente un atto necessario, ma ora è altrettanto necessario venire incontro alle loro esigenze, alleggerendo il carico fiscale, almeno per le tasse riguardanti l’ ente comunale.”

comunicato stampa

