Sora(FR) : Mollicone(FdI) :”Per strada ancora siringhe abbandonate”

In giro molti tossicodipendenti.” Il divieto di uscire sembra aver sensibilizzato molti, ma non tutti. Continuano infatti le denunce di siringhe abbandonate in vari luoghi della città, in primis i vicoli del centro storico, e i parchi cittadini. A lanciare l’ allarme è l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, che ci indicavano la presenza di tossicodipendenti in varie zone della città, vicoli in primis, e questo nonostante siano in atto pesanti restrizioni, che regolano le uscite dei cittadini. Evidentemente non a tutti è chiaro il concetto, che una leggerezza del singolo può ripercuotersi in maniera drammatica sulla cittadinanza intera. Quello che mi chiedo, è se sia possibile che queste persone agiscano indisturbate senza che nessuno le fermi, identifichi, e le punisca come la legge prevede. I posti sono sempre i soliti, le persone anche, si faccia qualcosa per individuare queste persone.”

