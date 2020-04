Sora(FR) – Mollicone( Sora2.0) :”Si faccia chiarezza sui riti religiosi come comunioni e matrimoni,previsti tra maggio e luglio.”

Le restrizioni e i divieti imposti dal decreto ministeriale, a seguito della diffusione del Covid-19, richiama l’ attenzione anche sui riti religiosi, come comunioni e matrimoni, in programma tra maggio e luglio. A sollecitare un chiarimento in tal senso, è l’ esponente del gruppo Sora2.0, Mollicone Roberto che a riguardo dichiara: ” Credo sia necessario un chiarimento, per quanto concerne i riti religiosi, come comunioni e matrimoni, previsti tra maggio e luglio. L’ organizzazione di queste cerimonie, infatti, prevede che sia tempo necessario e sufficiente alla loro organizzazione. Soprattutto in merito alle comunioni, va detto che molti genitori avevano gia scelto una data, ed ora navigano nell’ incertezza assoluta. Sarebbe necessario in chiarimento da parte della curia vescovile su come intende gestire questa problematica, permettendo così ai genitori, e ai promessi sposi, di avere una visione chiara della situazione, valutando nel limite del possibile i passi giusti da compiere.

comunicato stampa

