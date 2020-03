Sora(FR) – Mollicone (FdI): “Revocare l’ ordinanza di annullamento del mercato cittadini.”

Secondo l’ esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, l’ ordinanza di annullamento del mercato cittadino va revocata. Questo è quanto emerge dalla nota stampa diramata nella giornata di sabato, e che riportiamo per intero : ” L’ ordinanza di annullamento del mercato cittadino va annullata. A mio avviso si stanno colpendo in maniera drastica i piccoli commercianti, in primis i venditori ambulanti, senza considerare i danni economici che si stanno recando a queste famiglie. Sono un garantista della prevenzione e della tutela, ma vanno considerati anche altri fattori. Nei giorni scorsi c’ è stato un incontro tra l’ associazione Ambulanti Oggi, e il Prefetto di Frosinone Portelli, e la strada intrapresa lascia auspicare in una ripresa dei mercati, come gia successo ad Isola del Liri ed Alatri, seppur mettendo in campo tutte le precauzioni del caso. Spero che anche il nostro sindaco tenga conto di queste problematiche, e si attivi fin da subito per ripristinare quanto prima, il normale svolgimento della fiera cittadina.”

comunicato stampa