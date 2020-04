Sora(FR) – Mollicone (FdI): “Potenziare i sistemi di rilevamento di positività al COVID-19”

L’ emergenza Covid-19 sembra essere passata a tutti gli effetti alla fase due, ma l’ attenzione resta alta, così come la prevenzione. A riguardo viene diffusa una nota stampa dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto che dichiara: ” In questa fase è indispensabile aumentare i sistemi di accertamento di positività al Covid-19. Altre città si sono attrezzate con il Drive-Trough, ovvero il sistema che permette di effettuare il tampone direttamente dalla propria auto, in strutture tensostatiche posizionate nei pressi degli ospedali. Questo sistema permetterebbe di effettuare uno screening veloce ed efficace su tutta la popolazione, oltre a garantire l’ incolumità sia degli utenti che del personale sanitario, visto che si eliminerebbe il contatto diretto. Un altro metodo efficace sarebbe il test del sangue, che molte farmacie stanno adottando in molte città d’ Italia. Un test facilmente eseguibile e dai costi contenuti, che darebbe la possibilità a tutti di sapere se si è o no contagiati dal virus. Ora che le limitazioni iniziano ad allentarsi è necessario individuare il più alto numero possibile di asintomatici, onde evitare di ritrovarsi di nuovo nel pieno dell’ epidemia.”

