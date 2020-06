Sora(FR) – Mollicone (FdI) : “Grave carenza di anestesisti e tecnici di radiologia. Operazioni a rischio nel nostro ospedale”.

Sembrano trovare conferme, le indiscrezioni lanciate ieri dalla nostra redazione, e che annunciavano un blocco degli interventi chirurgici presso l’ Ospedale Ss Trinità di Sora. A conferma di quanto da noi asserito, iniziano ad arrivare le prime dichiarazioni dal mondo politico, in particolar modo dall’ esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Le indiscrezioni che filtrano dal nostro ospedale, sembrano smentire in todos le ultime dichiarazioni del Consigliere Regionale Loreto Marcelli, che pochi giorni fa aveva annunciato l’ arrivi di ben cinque anestesisti. A quanto pare le cose non stanno così, e il nostro ospedale rischia di vedersi bloccare l’ effettuazione degli interventi chirurgici, tranne quelli che si svolgono a livello ambulatoriale. Se fossi così, e speriamo di essere smentiti, sarebbe l’ ennesimo schiaffo alla nostra città, nei tutelata a dovere nelle sedi opportune. Insomma se la notizia fosse confermata, sarebbe un duro colpo per tutto il territorio.”

