Sora(FR) – Mollicone (Fdi) : “Contagi in forte aumento. Necessario chiudere tutto.”

Chiudere tutto e farlo subito. Questo è il pensiero di Molllicone Roberto, esponente sorano di Fratelli d’ Italia, dopo il notevole aumento di contagi in città. Io lo dico ormai da giorni, scrive Mollicone. È necessario chiudere tutto e farlo subito. I contagi stanno subendo un impennata preoccupante, e nei prossimi giorni saranno ancora molti di più. Inutile chiudere parchi, e sentieri di accesso al castello, se poi lasciamo aperte attività commerciali, dando alle persone la possibilità di uscire per motivi futili. Ritengo che vada messo in atto un blocco totale di tutte le attività lavorative, di ogni genere, garantendo i servizi indispensabili sfruttando però il sistema di rotazione delle attività. Qui è necessario rendersi conto della gravità della situazione, e mettere in atto quei provvedimenti che possono risultare scomodi, ma che si mostrerebbero efficaci. Chiedo al primo cittadino di valutare bene il da farsi, visto che le scelte prese fino ad ora non sono servite a contrastare l’ aumento dei contagi…

comunicato stampa