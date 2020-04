Sora(Fr) – Mollicone : “Destinare i fondi per gli eventi culturali e per feste e sagre, alla salvaguardia delle piccole attività commerciali.”

Con ogni probabilità le ripercussioni sulla vita economica della città, scaturite dalla diffusione del virus Covid-19 e le conseguenti restrizioni, si protrarranno ancora per diverso tempo, incidendo non poco sulle attività commerciali della città. È necessario dunque, reperire sempre più fondi da destinare ai piccoli artigiani, ai piccoli commercianti, e alle partite IVA. Un suggerimento in tal senso, arriva da Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” È necessario tutelare il più possibile il commercio cittadino, reperendo quelle somme necessarie alla loro salvaguardia. Sospendere le tasse comunali, e indirizzare alle piccole attività locali, i fondi destinati all’ organizzazione di feste e sagre, che molto probabilmente non potranno essere effettuate quest’ anno. La situazione economica che si sta creando, mina e non poco la continuità lavorativa di tutte quelle attività che non hanno la forza economica necessaria a superare questo momento di crisi. Proprio per questo è indispensabile utilizzare quelle somme di denaro già esistenti, modificandone solo la destinazione. ”

